Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали ще одну людину, яку підозрюють у причетності до підпалу станції Starlink.

Про це повідомило польське видання RMF24.

За даними радіостанції, затриманий — громадянин України.

В Агентстві внутрішньої безпеки Польщі зазначили, що чоловік, імовірно, вів розвідку поблизу станції Starlink у Волі-Кробовській ще до її підпалу.

Стверджується, що в межах розвідувальних завдань він фотографував об’єкт і знімав відео, які надсилав через месенджер, передає Мілітарний.

Наземна станція супутникового зв’язку Starlink у Волі Кробовській Мазовецького воєводства. Фото Кшиштоф Засада/RMF FM

Згодом тим самим каналом зв’язку він, імовірно, отримав вказівки обстежити територію станції та перевірити її систему безпеки.

Після затримання чоловікові висунули обвинувачення. Із 30 вересня він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 23 вересня сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, розташованій у польському селі Воля-Кробовська.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

14 жовтня повідомлялося, що двох громадян Туреччини, затриманих у Німеччині за підозрою в причетності до вересневого підпалу станції Starlink у Волі-Кробовській, заарештували.