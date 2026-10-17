Розпочалася 1697-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби відбулося 238 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 17.10.2026, передає Інше ТВ.

За уточненою інформацією, учора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 261 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 7433 дрони-камікадзе та здійснив 2699 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Фотовиж, Садки, Мала Корчаківка, Руденок, Товстодубове, Волфине, Нескучне та Храпівщина, крім того, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бувалине.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один пункт управління безпілотними літальними апаратами ворога.

На Північно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень у районах Новодмитрівки, Товстодубового, Малої Слобідки, Бунячиного, Дорошівки, Нескучного, Шпиля, Графського, Садків та Могриці.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 25 бойових зіткнень біля Стариці, Малої Вовчі, Чугунівки та Радьківки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну спробу загарбників просунутися в районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Лимана, Зарічного та Діброви, зупинивши п’ять атак.

Шість атак окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Озерного, Пискунівки, Кривої Луки та Миколаївки.

Один ворожий штурм успішно відбили наші захисники на Краматорському напрямку в районі Діброви.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Довгої Балки, Дружківки, Новоселівки, Олексієво-Дружківки, Миколайпілля та Новопавлівки.

Усього 30 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Грузьке, Вільне, Кучерів Яр, Світле, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка та Мар’ївка.

Дві атаки противника відбито на Олександрівському напрямку в районах Запорізького та Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби відбулося тринадцять ворожих атак в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Андріївка, Копані, Чарівне та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили сім спроб загарбників іти вперед у районах Новояковлівки, Малої Токмачки, Павлівки, Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1950 окупантів. Усі втрати ворога