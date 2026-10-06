Відповідно до Указу Президента України від 2 жовтня 2026 року №1020/2026 державної нагороди удостоєна молодший сержант Катерина Вікторівна Таран — бойова медикиня підрозділу безпілотних авіаційних комплексів нашої бригади.

Президент України особисто вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня бойовій медикині 123-ї ОБр БпС Катерині Таран.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

Катерині 50 років, вона мама сімох дітей. Її чоловік також захищає Україну.

За плечима Катерини — два поранення та неодноразово врятовані життя побратимів. Вона регулярно виходила на бойові чергування на піхотні позиції до поранень і продовжує робити це після них. Надає допомогу під вогнем, коли від швидкості та впевненості її дій залежить чиєсь життя.

«За цією нагородою — мужність, витримка й щоденна готовність бути поруч із тими, кому потрібна допомога.

Пишаємося нашою посестрою! Дякуємо, Катерино, за врятовані життя та Вашу силу. Вітаємо із заслуженою державною нагородою!» – кажуть в бригаді.

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