Поняття «високотехнологічна війна» залишаться просто словами, якщо не побачити, яка техніка зараз на фронті допомагає захисникам виборювати наше право жити і дихати. 123-тя окрема бригада безпілотних систем регулярно влаштовує миколаївцям такий собі «технологічний лікнеп», і черговий захід відбувся 19 вересня біля Каштанового скверу.

Безумовно, неможливо продемонструвати містянам всі сили і засоби наших оборонців, але дещо миколаївці змогли побачити. Це не тільки різноманітні за розміром і призначенням дрони, а й НРК. Військовослужбовці бригади, які працюють з цією технікою, відповідали на запитання зацікавлених відвідувачів. Традиційно поряд з імпровізованою виставкою працював і рекрутінговий центр бригади.

Найбільшу цікавість миколаївців різної статі і віку викликали саме наземні роботизовані комплекси, а у деяких, можливо, і заздрість, адже зовсім юні містяни мали шанс покататися на НРК. Діти були в захваті!

Додамо, що у кожного відвідувача заходу була можливість конвертувати свою вдячність у донати, адже миколаївські тероборонівці теж потребують допомоги. Наразі 15 пікапам, на яких виконуються бойові завдання, необхідний ремонт. Також саме зараз йде збір на батареї, тож кожна гривня важлива!

Ціль: 250 000 ₴



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Як повідомляло Інше ТВ, у липні розпочався новий етап миколаївської бригади тероборони – тепер це 123-тя окрема бригада безпілотних систем «Код Оріона» (ВІДЕО)