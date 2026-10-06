Сьогодні, 6 жовтня, в морі поблизу з Сочі – величезна пожежа внаслідок удару по танкеру.

Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», передає Інше ТВ.

Пожежу видно з усього узбережжя.

Зараз у районі Сочі знаходиться лише один танкер – AFRAMAX RIO, який ходить під прапором Ліберії та знаходиться під санкціями. Місцезнаходження судна, згідно з даними сервісу MarineTraffic, збігається з тим місцем, де видно пожежу.

Судно горить у нейтральних водах. Пожежа, скоріш за все, почалася після атаки безекіпажного катера.

За даними MarineTraffic, останній заявлений у сервісі маршрут судна розпочався 11 вересня. AFRAMAX RIO вийшов із турецького порту Тузла. Пізніше він був на якірній стоянці у Самсуна, звідки вийшов 19 вересня. Наступним пунктом призначення в AIS було вказано румунську Констанцу з розрахунковим прибуттям 22 вересня.

У лютому 2026 року Україна ввела санкції проти судна через підозри в тому, що воно використовується для обходу санкцій проти росії. Танкер перевозив російську нафту із російських портів.

к повідомляло Інше ТВ, Уражено телекомунікаційний вузол, склади БпЛА, боєприпасів та інші об’єкти