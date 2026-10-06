Ворог продовжує цинічно тероризувати мирних жителів наших громад.
Сьогодні ввечері у селі Дмитрівка Куцурубської громади FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, у якому перебували люди.
Постраждали 29-річний чоловік та 32-річна жінка, повідомив в.о. насальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Чоловіка госпіталізували. Його стан – середньої тяжкості. Він перебуває під наглядом медиків та отримує необхідне лікування.
У жінки – гостра реакція на стрес.
Автомобіль пошкоджено.
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