5 жовтня та в ніч на 6 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, у районі Донецька уражено телекомунікаційний вузол російських окупантів.

У районі Щасливцевого Херсонської області уражено пункт управління підрозділу армії рф.

Крім того, українські воїни завдали ударів по місцях зосередження живої сили противника в районах Сокологірська Луганської області та Бурлацького на Донеччині.

Також, на Луганщині, у районі Сіверськодонецька уражено склад БпЛА, а в районі Хрустального – склад боєприпасів російських окупантів.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 184 бої, найбільше – на Покровському напрямку, – Генштаб