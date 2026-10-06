Нардепа Олексія Гончаренка, якого вчора виключили із парламентської фракції партії Петра Порошенка Європейська солідарність за пропозиції про все домовлятися з Путіним, сьогодні внесли до сайте “Миротворець”.

Причиною його місця саме там вказано, що він провокатор, який працює на злам волі українського суспільства до спротиву російській агресії. Розповідь про життєвий шлях Гончаренка вийшла доволі довгою.

Там також згадується про таке:

У 2011 році у інтерв’ю Сергію Лещенку повторив наратив російської пропаганди:

В Одесі 90 % людей російськомовні, але тільки 30 % учнів загальноосвітніх шкіл навчаються російською мовою. Потрібно ввести просту практику — дати можливість батькам самим визначати, якою мовою вони хочуть, щоб вчилася дитина.

У 2019 році Гончаренко заявив, що не вважає російську мову «власністю Путіна» і виступає проти «захисту російськомовних» зі сторони РФ. Казав, що бачить переваги у двомовності та вважає українську культуру двомовною:

Українська культура двомовна і це нас збагачує. Я не вважаю, що через 20 років в Україні не має бути російської мови.

У 2010 на виборах мера Одеси в останній момент відмовився від висування на підтримку рідного батька. За це в обласній раді було призначено заступником голови.

Під час своєї роботи в одеській облраді висловлювався на користь надання російській мові статусу другої державної та на користь розширення її присутності у шкільній освіті у 2011 році.

За своїми словами, розпочав процес виходу з «Партії регіонів», коли президент Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Європейським союзом та виступав проти «диктаторських законів» 16 січня. Однак вийшов із «Партії регіонів» лише 19 лютого 2014 року, під час останньої спроби розігнати Євромайдан, До подій Євромайдану був членом «Партії Регіонів», де виступав проти «бандерівців», Помаранчевої революції та за захист російської мови та культури в Одесі. 19 лютого 2014 року після ескалації протистояння, вийшов із «Партії регіонів» і залишив посаду першого заступника голови Одеської обласної ради. У своїй заяві про звільнення заявив: «У країні починається громадянська війна. Як і в будь-якому конфлікті, винні обидві сторони, але провина влади більша». У той самий час масово з «Партії регіонів» почали виходити і інші регіонали по всій країні. Через 3 дні після цього Янукович втече з України, а ще через день Євромайдан закінчиться.

14 серпня 2014 року Олексія Гончаренка обрали головою Одеської обласної ради. За новообраного голову проголосувало 74 депутати, тоді як за його найближчого конкурента, колишнього заступника голови обласної державної адміністрації Дмитра Волошенкова проголосувало всього 23. Ще п’ять депутатів проголосували проти обох кандидатів. Згідно із заявою Гончаренка, він відмовився від усіх премій та надбавок до зарплати, а також пообіцяв, що усю зарплатню буде перераховувати українському війську в районі Антитерористичної операції.

У листопаді 2014 року обраний народним депутатом VII скликання по багатомандатному загальнодержавному округу від партії президента «Блок Петра Порошенка». У 2018 році був одним з ініціаторів номінування Олега Сенцова на Нобелівську премію парламентом України. У серпні 2019 року на позачергових парламентських виборах обраний народним депутатом IX скликання від 137 округу. Член депутатської фракції «Європейська солідарність».

З жовтня 2019 року, основний ініціатор і голова міжфракційного об’єднання «Кубань», завданням якого є розробка політики щодо повернення у культурне й соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців.

У липні 2020 року став ініціатором і головою міжфракційного об’єднання «За демократичну Білорусь». Метою є просування інтересів білорусі та білоруського народу, проведення вільних виборів та звільнення країни від диктатури Лукашенка.

У червні 2022 року створив міжфракційне об’єднання «За вільний Кавказ».

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