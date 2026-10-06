російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію з виправдання воєнних злочинів окупаційної армії в Бучі, залучаючи кишенькових “іноземних експертів” та псевдофактчекерів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що цього разу рупори кремля поширюють заяви одного зі спікерів створеної москвою так званої “Міжнародної асоціації з фактчекінгу”, який цинічно поставив під сумнів кількість жертв і запропонував “притягнути Україну до відповідальності” за звинувачення росії у розстрілах цивільних.

Використання фейкових “міжнародних” структур і заангажованих псевдоекспертів – це відпрацьована тактика кремля – вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що подібні “аналітики” працюють на те, щоб розмити доказову базу та дискредитувати офіційні висновки міжнародних слідчих груп.