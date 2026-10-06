У Росії почали випробовувати аеростатні загородження проти українських безпілотників.

Випробування показав телеканал «Россия 1» у програмі «ВЕСТИ», повідомляє Мілітарний.

Система складається з аеростатів, між якими натягують трос із прикріпленими до нього кевларовими нитками, що звисають донизу.

Передбачається, що дрон, який потрапить у таку сітку, намотає нитки на гвинт і втратить керування.

За словами конструкторів, технологія вже готова до масового виробництва.

Водночас для захисту одного великого об’єкта знадобиться підняти в небо щонайменше 10 таких аеростатів.

Російські загороджувальні аеростати проти безпілотників. Жовтень 2026. Кадри з відео телеканалу “Россия 1”

Аналогічні аеростати застосовували під час Першої та, особливо активно, Другої світової війни для боротьби з авіацією противника. Вони змушували бомбардувальники набирати більшу висоту, що знижувало точність ударів.

Імовірно, у випадку із сучасними аеростатами завдання буде схожим — під загрозою зіткнення з тросами змусити українські дрони на окремих ділянках прокладати маршрути на більшій висоті, тим самим спрощуючи їхнє виявлення РЛС та ураження засобами ППО.

Раніше одне з російських підприємств хімічної промисловості оголосило тендер на закупівлю аеростатів для захисту своїх об’єктів від атак українських дронів.

Застосування аеростатів у війні

Окрім натягування тросів проти дронів, аеростати також використовують для інших цілей у сучасній війні. Зокрема, російський державний холдинг «Ростех» розробив аеростат для забезпечення стабільного зв’язку.

Російський аеростат АКВ-05 з оптичною станцією на кордоні з Фінляндією, 2024 рік. Фото: телеканал “Россия 1”

На відміну від пересувних базових станцій, підняття радіомодуля в повітря дає змогу мінімізувати вплив рельєфу місцевості на якість сигналу. В Україні аеростати розглядають як платформи для запуску дронів і ракет по противнику.

Запуск української ракети DART аеростатом. Рендер: Center of Innovative Technologies Program

Ракети можуть запускати зі стратосферних куль із висоти від 12 до 18 кілометрів.