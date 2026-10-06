Внаслідок російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Скрізь, де це наразі дозволяють поточні безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго», передає Інше ТВ.

Через зумовлені російськими обстрілами пошкодження та з метою уникнення перевантаження обладнання у частині регіонів з 15:00 до кінця доби сьогодні вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 1 черги) для всіх категорій споживачів.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження – споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

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