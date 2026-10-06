Служба безпеки України за сприяння Федерального бюро розслідувань США затримала у Києві засновника та адміністратора екстремістського Телеграм-каналу. Фігурант використовував цей ресурс для закликів до терактів проти правоохоронців у нашій державі та країнах-партнерах, а також викладав там відеоінструкції для виготовлення вибухівки та вчинення інших злочинів.

Як з’ясувало розслідування, затриманий створив власний Телеграм-канал, на якому агітував користувачів підривати українських та зарубіжних правоохоронців за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Крім закликів до масових вбивств, зловмисник у режимі онлайн пропонував своїй аудиторії відеоінструкції з виготовлення вибухівок.

Задокументовано, що фігурант облаштував у своїй квартирі лабораторію, де наочно синтезував хімічні речовини для спорядження саморобних бомб.

Також він розповідав підписникам про особливості використання електродетонаторів, додаткових елементів для «підсилення» уражаючої дії та інших компонентів СВП.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем його проживання. Під час обшуків у його помешканні вилучено вибухові речовини та лабораторне обладнання для їхнього синтезу.

Крім цього, у затриманого виявили комп’ютерну техніку із доказами створення та адміністрування терористичного Телеграм-каналу, а також протипіхотні міни, підривне обладнання та боєприпаси.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 258-2 Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливих спільників фігуранта.

Також СБУ заблокувала відповідний Телеграм-канал.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.