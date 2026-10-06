«Нехай знищують Лос-Анджелес, нехай знищують Сан-Дієго» – це «мала ціна» за безпеку США, – таку дичину видав президент США Дональд Трамп на передвиборчому мітингу. “Випадково” обидва міста знаходяться у штаті Каліфорнія, який вважається осередком демократів.

Насправді так Трамп коментував зростання цін на бензин, яке пов’язують із війною з Іраном. Він зазначив, що в Тегерані заявляють про великий «поріг болю», однак, за словами Трампа, Ірану цей біль потрібен. Щодо США, то підвищення цін на бензин – надто мала ціна у порівнянні з безпекою, і що навіть знищення двох міст – мала ціна у цьому контексті.

-Це дуже мала ціна, і все дуже скоро закінчиться. По суті, це вже майже закінчилося,— сказав Трамп.