Більшість українців – 62% – стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% говорять про умовно довгий період – 1 рік. Готові терпіти коротший період – декілька місяців чи пів року – 23%. Решта 11% не змогли визначитися із своєю думкою.
Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Порівняно з попереднім опитуванням у кінці липня-на початку серпня показники практично не змінилися. Потрібно враховувати, що нинішнє опитування проводилося, коли почався активний терор із застосуванням реактивних дронів з новими ударами по цілком цивільній інфраструктурі. Тобто ці дані принаймні станом на 12-21 вересня не призвели до деморалізації населення. Водночас опитування завершилося до початку ударів по мостах через Дніпро.
Графік 4. Скільки ще часу Ви готові терпіти війну?
У таблиці нижче результати наведені в розрізі регіонів. У всіх регіонах половина або більше половини респондентів відповіли, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. У всіх регіонах порівняно з кінцем липня-початком серпня показники практично не змінилися.
Окремо звернемо увагу на м. Київ, де попри початок терору реактивними дронами показник не знизився: 72% киян готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у кінці липня-на початку серпня було 69%, різниця в межах статистичної похибки).
Таблиця 2. Скільки ще часу готові терпіти війну у розрізі регіонів
|100% у рядку
|Декілька місяців-пів року
|1 рік
|Стільки, скільки потрібно буде
|Важко сказати
|Захід [3]
|Квітень 2026 року
|26
|6
|49
|20
|Липень-серпень 2026 року
|20
|4
|60
|17
|Вересень 2026 року
|21
|3
|61
|15
|м. Київ
|Квітень 2026 року
|24
|4
|61
|12
|Липень-серпень 2026 року
|14
|8
|69
|8
|Вересень 2026 року
|15
|8
|72
|4
|Центр / Північ
|Квітень 2026 року
|28
|3
|46
|23
|Липень-серпень 2026 року
|20
|4
|62
|13
|Вересень 2026 року
|27
|5
|61
|7
|Південь
|Квітень 2026 року
|30
|5
|46
|19
|Липень-серпень 2026 року
|23
|3
|52
|22
|Вересень 2026 року
|23
|5
|55
|17
|Нижнє Подніпров’я
|Квітень 2026 року
|34
|2
|47
|18
|Липень-серпень 2026 року
|21
|6
|59
|15
|Вересень 2026 року
|20
|4
|66
|10
|Схід
|Квітень 2026 року
|43
|3
|40
|15
|Липень-серпень 2026 року
|22
|4
|60
|15
|Вересень 2026 року
|34
|2
|56
|8
Як зазначити соціологи в коментарі до результатів опитування, у питаннях війни і миру українці продовжують демонструвати, по-перше, високу стійкість. Попри посилення російського терору проти цивільного населення і при цьому не завжди не завжди достатньо рішучу та підкріплену реальними діями реакцію наших Західних партнерів, українці готові нести тягар війни і далі до досягнення прийнятного миру.
По-друге, українці зберігають конструктивний підхід і відкриті до складних компромісів. Як ми бачимо, більшість допускають і перемовини з Росією, і «заморожування» бойових дій за нинішньою лінією фронту (за окремих умов), і те, що в результаті завершення війни можуть бути де-факто (але не де-юре) територіальні втрати. Проте ці компроміси не мають бути односторонніми поступками і тим, що буде схоже на капітуляцію України.