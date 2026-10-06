Більшість українців – 62% – стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% говорять про умовно довгий період – 1 рік. Готові терпіти коротший період – декілька місяців чи пів року – 23%. Решта 11% не змогли визначитися із своєю думкою.

Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Порівняно з попереднім опитуванням у кінці липня-на початку серпня показники практично не змінилися. Потрібно враховувати, що нинішнє опитування проводилося, коли почався активний терор із застосуванням реактивних дронів з новими ударами по цілком цивільній інфраструктурі. Тобто ці дані принаймні станом на 12-21 вересня не призвели до деморалізації населення. Водночас опитування завершилося до початку ударів по мостах через Дніпро.

Графік 4. Скільки ще часу Ви готові терпіти війну?

У таблиці нижче результати наведені в розрізі регіонів. У всіх регіонах половина або більше половини респондентів відповіли, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. У всіх регіонах порівняно з кінцем липня-початком серпня показники практично не змінилися.

Окремо звернемо увагу на м. Київ, де попри початок терору реактивними дронами показник не знизився: 72% киян готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у кінці липня-на початку серпня було 69%, різниця в межах статистичної похибки).

Таблиця 2. Скільки ще часу готові терпіти війну у розрізі регіонів

100% у рядку Декілька місяців-пів року 1 рік Стільки, скільки потрібно буде Важко сказати Захід [3] Квітень 2026 року 26 6 49 20 Липень-серпень 2026 року 20 4 60 17 Вересень 2026 року 21 3 61 15 м. Київ Квітень 2026 року 24 4 61 12 Липень-серпень 2026 року 14 8 69 8 Вересень 2026 року 15 8 72 4 Центр / Північ Квітень 2026 року 28 3 46 23 Липень-серпень 2026 року 20 4 62 13 Вересень 2026 року 27 5 61 7 Південь Квітень 2026 року 30 5 46 19 Липень-серпень 2026 року 23 3 52 22 Вересень 2026 року 23 5 55 17 Нижнє Подніпров’я Квітень 2026 року 34 2 47 18 Липень-серпень 2026 року 21 6 59 15 Вересень 2026 року 20 4 66 10 Схід Квітень 2026 року 43 3 40 15 Липень-серпень 2026 року 22 4 60 15 Вересень 2026 року 34 2 56 8

Як зазначити соціологи в коментарі до результатів опитування, у питаннях війни і миру українці продовжують демонструвати, по-перше, високу стійкість. Попри посилення російського терору проти цивільного населення і при цьому не завжди не завжди достатньо рішучу та підкріплену реальними діями реакцію наших Західних партнерів, українці готові нести тягар війни і далі до досягнення прийнятного миру.

По-друге, українці зберігають конструктивний підхід і відкриті до складних компромісів. Як ми бачимо, більшість допускають і перемовини з Росією, і «заморожування» бойових дій за нинішньою лінією фронту (за окремих умов), і те, що в результаті завершення війни можуть бути де-факто (але не де-юре) територіальні втрати. Проте ці компроміси не мають бути односторонніми поступками і тим, що буде схоже на капітуляцію України.