Про атаки на лікарні та іншу цивільну інфраструктуру повідомив очільник Уряду Сергій Корецький.

-У Краматорську в результаті атаки на міську лікарню постраждали троє працівників екстреної медичної допомоги, знищено три автомобілі швидкої. Також вранці ворог атакував одну з міських лікарень в Кривому Розі, п’ятеро людей постраждали.

У Сумах влучання у багатоповерховий будинок, дві людини травмовані, з них одна дитина.

На Харківщині росіяни били по приватних будинках, транспортній і логістичній інфраструктурі. Пошкоджено об’єкти Укрзалізниці на Дніпропетровщині. У Запоріжжі росіяни атакували міст через Дніпро.

Під масованою атакою була Одещина. Ворог цілив по залізничних станціях, пошкоджено тепловози та контактну мережу. Вночі та вранці завдав удару по двох суднах з аграрною продукцією під іноземними прапорами. Станом на цю хвилину відомо про одного загиблого. Це громадянин Туреччини.

У Києві в результаті нічної атаки пошкоджено покрівлю школи.

Усього під ударом цієї ночі були 8 регіонів, в тому числі Київ. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.