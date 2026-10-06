Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) вважає, що прихована мобілізація у РФ вже склала +39,7%.

-Збільшення щільності та частоти атак протягом 01-05 жовтня у цифрах Птахів СБС:

+39,7%- стрибкуватий приріст безповоротних та санітарних втрат живої сили противника протягом перших пʼяти діб жовтня відносно аналогічного періоду вересня (2699 підтверджених у Дельта одиниць піхоти проти 1931) , та +76,5% (!)відносно 01-05 серпня 2026 року (2699 проти 1529).

Найбільший приріст зафіксовано та результативно відпрацьовано Птахами СБС у смузі Угруповання військ “Азов” (Добропільсько-Покровський напрямок, а саме смуга 1 корпусу НГУ “Азов”):

+43% (!) відносно аналогічного періоду вересня (1268 безповоротних та санітарних втрат противника лише силами пілотів СБС відносно 884 шт за аналогічний період вересня у смузі 1 корпусу НГУ), та +91% протягом 01-05 жовтня відносно 01-05 серпня (1268 проти 664).

*надані цифри стосуються виключно підрозділів Угруповання СБС, та не включають інші підрозділи СОУ, тому повна картина- точно маслом.

Ніяких фантазій, чуток чи здогадок,- виключно облік, математика та аналіз верифікованих втрат. Все на онлайн-табло Підрахуйка СБС та у системі Дельта.

На поміркувати за необхідність увімкнути клепку і відкалібруватися під нові виклики на фронті. Звісно, ніякої прихованої мобілізації противник не здійснює, то все кляті 3D принтери штампують одноразовий біопродукт.

До роботи, Джентельмени,- її йобом. Ми встоїмо. Москва ляже.