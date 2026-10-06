Випускник 2026 року Миколаївського ліцею імені професора М. Александрова Олег Бєліков посів ІІ місце та був нагороджений срібною медаллю на 19-й Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики IOAA 2026 у В’єтнамі.

Про це повідомляє управління освіти Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Як зазначають в управлінні, усі етапи цієї престижної міжнародної олімпіади Олег пройшов, будучи учнем 11 класу Миколаївського ліцею імені професора М. Александрова.

Свій внесок в перемогу Олега зробили як його педагоги – Сергій Горбунов та Оксана Сорочан, так і його батьки, за що їм окрема вдячність.

Як повідомляло Інше ТВ, Школяр з Миколаєва здобув диплом ІІІ ступеню Всеукраїнської юніорської олімпіади з інформатики