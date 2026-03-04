З 26 лютого по 2 березня у місті Краків, на базі Ягеллонського університету, відбувся фінал Всеукраїнської юніорської олімпіади з інформатики, організований ГО Федерація олімпіадного програмування. До участі у фіналі було запрошено 31 найсильнішого юного програміста з усієї України – тих, хто продемонстрував високий рівень знань, наполегливість та справжній талант.

Як повідомили в управлінні освіти Миколаївської міськради, Бербат Гліб, учень 9 класу Миколаївського ліцею № 38 “Муніципальний колегіум” імені Володимира Дмитровича Чайки, виборов диплом переможця ІІІ ступеня.

Це вагоме досягнення є результатом наполегливої праці, глибоких знань з алгоритмів і програмування, цілеспрямованості та витримки. Участь у фіналі такого рівня – вже велике визнання, а здобута перемога підтверджує високий інтелектуальний потенціал і прагнення до розвитку, зазначають в управлінні освіти.

