Про це повідомила прем’єр Юлія Свириденко.

-Провели нараду з питань ремонтів автомобільних доріг з віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олексією Кулебою та головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлином.

Уже розпочаті ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, в тому числі у прифронтових регіонах. Мова йде не про капітальні роботи, а про базову безпеку і проїзність. Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам. Ремонти будуть виконані до 1 червня.

За результатами наради ми виділимо додаткові 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах та доріг загального користування державного значення з високою інтенсивністю руху.

Дороги — це питання ефективної логістики для Сил оборони, евакуації поранених, а також забезпечення економіки і життя громад.