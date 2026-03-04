Працівники ДБР викрили та припинили діяльність міжрегіональної групи, яка системно втручалася у державні реєстри та організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов’язаним.

До складу групи входили військовослужбовці одного зі столичних та обласного ТЦК та СП, колишній правоохоронець і безробітний мешканець Києва. Вони налагодили кілька механізмів незаконного зняття чоловіків з військового обліку, уникнення мобілізації та виїзду за кордон.

За даними слідства, оператори ТЦК вносили неправдиві відомості до електронної системи «Оберіг» і безпідставно виключали військовозобов’язаних з обліку за станом здоров’я, посилаючись на вигадані висновки ВЛК. Наразі встановлено понад 80 фактів незаконного зняття з військового обліку. З них 31 особа встигла виїхати за межі України та не повернутись.

Окремо група організувала «послуги» для чоловіків й з інших регіонів, які перебували в розшуку. Без особистої явки до ТЦК їм змінювали облікові дані, видаляли попередню інформацію, знімали статус «розшук», сприяли оформленню військово-облікових документів та проходженню ВЛК. Надалі таким «клієнтам» забезпечували тривалий період без мобілізації — до моменту оформлення бронювання через підприємства критичної інфраструктури.

Вартість таких «послуг» становила 4 тисячі доларів США з особи.

Правоохоронці задокументували понад 15 подібних епізодів. Загальний тіньовий дохід організаторів перевищував 60 тисяч доларів США на місяць.

Для конспірації учасники схеми постійно змінювали транспорт і засоби зв’язку, користувалися посередниками. Особливий цинізм — використання неповнолітньої дитини як кур’єра. Саме вона надсилала поштою документи військовозобов’язаних та отримувала кошти «за послуги». Таким чином дорослі намагалися мінімізувати власні ризики викриття.

Під час передачі чергового траншу у сумі 5,5 тисяч доларів США працівники ДБР затримали співорганізатора — колишнього оперуповноваженого одного з районних управлінь столичної поліції — та посередника.

Трьом особам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України). Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим причетним особам.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.