Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини попередило про зростання ризиків російського втручання у вибори до земельних парламентів. Останні мають відбутися протягом 2026 року, починаючи з 8 березня. Про це повідомляє Кореспондент.

Німецька контррозвідка оцінює загрозу як “надзвичайно серйозну”. Там прогнозують масштабні маніпуляції інформацією з метою підтримки лояльних до Росії політичних сил.

Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) вказує, що Москва планує використовувати тактику дискредитації осіб та об’єднань, які займають позиції, що суперечать світогляду РФ, зокрема підтримують Україну.

Досвід дезінформаційної операції з кодовою назвою Storm-1516 перед федеральними виборами 2025 року продемонстрував, що Кремль системно комбінує кібератаки та мережі фейкових сайтів для дестабілізації ситуації в країні.

“Нарощування гібридних атак вказує на те, що Москва сприймає втручання у виборчі процеси як складову власної стратегії національної безпеки, прагнучи нав’язати Європі вигідну собі модель безпекової архітектури та розхитати довіру суспільства до демократичних інститутів і процедур”, – резюмували у ЦПД.