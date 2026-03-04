НАБУ, НАЗК та антикорупційні й правоохоронні органи Литви, Латвії та Естонії підписали Меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє НАБУ, передає Інше ТВ.

Документ започатковує постійну регіональну платформу для практичної та оперативної взаємодії для запобігання зловживанням із фондами ЄС та національними ресурсами, спрямованими на відбудову України.

Основні напрямки взаємодії:

– обмін оперативною інформацією та індикаторами ризиків щодо публічних закупівель, грантів і субсидій;

– регулярні координаційні зустрічі детективів, аналітиків і офіцерів зв’язку;

– розробка спільних методологій розслідувань та посилення систем прозорості.

Платформа працюватиме в тісній координації з Європейською прокуратурою (EPPO) та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF). Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) долучилося до ініціативи як спостерігач.

Меморандум передбачає можливість приєднання нових учасників.

