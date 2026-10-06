Про це президент Зеленський повідомив після наради з військовими та урядовцями.

-Провів селектор з урядовцями, військовими та всіма ключовими службами. Перше: міністр оборони та командувач Повітряних Сил доповіли про розподіл засобів захисту неба й організацію рубежів прикриття визначених ключових обʼєктів. Необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечуємо. Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі.

Друге: за цю добу росіяни атакували кілька українських лікарень – в Краматорську та Кривому Розі. Служби спрацювали, і важливо, що в усіх наших регіонах по кожній такій ситуації є оперативна реакція ДСНС України. Дякую за фахову роботу!

Третє: урядовці разом з представниками обласних влад підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики. Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються. Дякую всім, хто захищає нашу державу і людей!