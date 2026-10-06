У вівторок, 6 жовтня, відбулося засідання Керівного комітету Партнерства «Миколаїв – Данія», під час якого сторони обговорили актуальні потреби регіону, подальші напрями співпраці та реалізацію спільних проєктів.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

У засіданні взяли участь керівниця відділу Європейського сусідства Міністерства закордонних справ Данії Анне Каль, перший секретар Посольства Королівства Данії в Україні Іда-Марі Улбек, спеціальна радниця EUNABO Сігне Рьон Лангелунд Нільсен, державний секретар з питань зовнішньої політики Міністерства закордонних справ Данії Ельзебет Сондергаард Кроне, перший заступник Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач, заступник Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Артем Гусак, виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, а також представники міжнародних партнерських організацій.

На засіданні присутнім представили нового керівника Офісу Посольства Королівства Данії в Миколаєві Віктора Йоргена Блікфельта, який пообіцяв докласти максимум зусиль для продовження плідної співпраці.

Виступаючи під час засідання, Георгій Решетілов подякував Королівству Данії за послідовну та системну підтримку Миколаївщини від початку повномасштабної війни. За його словами, одним із ключових завдань залишається створення сучасної, стійкої та безпечної інфраструктури, розвиток економіки, забезпечення якісних послуг та формування умов для повернення людей і подальшого розвитку громад.

Окремо виконувач обов’язків начальника ОВА представив першочергові потреби Миколаївщини, щодо яких область розраховує на підтримку данських партнерів. Йдеться про певне обладнання та матеріали, необхідні для підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років та забезпечення стійкості критичної, в тому числі і медичної, інфраструктури у разі тривалих відключень електроенергії.

Ще одним пріоритетним напрямом є створення в області перинатального центру. Його планують облаштувати на базі пологового будинку №3, який Миколаїв передав в обласну власність. Проєкт передбачає реконструкцію двох поверхів загальною площею близько 2 тисяч квадратних метрів. Тут планують розмістити відділення інтенсивної терапії новонароджених, відділення виходжування недоношених дітей, операційний блок, відділення інтенсивної терапії та пологове відділення. Орієнтовна вартість реалізації проєкту становить 8 млн євро. Миколаївська ОВА запропонувала данським партнерам розглянути можливість його фінансування за рахунок нерозподілених коштів UTP.

Під час засідання також обговорили статус реалізації UTP 2025–2028 та майбутні заходи в межах партнерства. Окремо були представлені робочі плани Save the Children та EU4Reconstruction.

Як повідомляло Інше ТВ, Третє засідання Керівного комітету партнерства «Миколаїв – Данія»: представники міжнародних організацій DRC та NEFCO презентували плани роботи на найближчі роки