У середу, 17 червня, в онлайн-форматі відбулося засідання Керівного комітету партнерства «Миколаїв – Данія», присвячене обговоренню поточного стану реалізації спільних проєктів, пріоритетів відновлення Миколаївської області та планів подальшої співпраці в межах Програми переходу для України на 2025-2028 роки.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Участь у засіданні взяли заступниця Міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк, Державний секретар з питань зовнішньої політики Данії Ельзебет Сондергаард Кроне, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, заступник начальника Миколаївської ОВА Микола Марінов, позаштатний радник першого заступника начальника Миколаївської ОВА Дмитро Тарасенко, представники Посольства Королівства Данія в Україні, міжнародних організацій DRC, NEFCO, UNDP та інших партнерських установ.

Модератором засідання виступив голова Офісу Посольства Данії в Миколаєві та керівник Програми відновлення Миколаївщини Якоб Торрільд Хансен.

Під час зустрічі учасники обговорили реалізацію Програми переходу для України на 2025-2028 роки, відновлення критичної інфраструктури, розвиток систем водопостачання та енергетичної стійкості, підтримку громад, відбудову соціальних об’єктів, економічне відновлення регіону, а також нові проєкти, які планується реалізувати за підтримки Данії та міжнародних партнерів.

Окрему увагу приділили результатам співпраці між Миколаївщиною та Данією, яка триває з початку повномасштабного вторгнення та стала одним із найуспішніших прикладів міжнародного партнерства у сфері відновлення регіонів України.

Крім того, під час засідання представники міжнародних організацій DRC та NEFCO презентували плани роботи на найближчі роки. Зокрема, йшлося про модернізацію медичних і освітніх закладів, відновлення систем водопостачання та водовідведення, розмінування сільськогосподарських земель, підтримку місцевого бізнесу, розвиток громадських ініціатив та реалізацію заходів із соціального захисту населення.

Також сторони обговорили питання підтримки підприємств, які працюють у прифронтових регіонах, розвиток інструментів фінансування бізнесу та перспективи відновлення туристичного потенціалу Миколаївщини.

За підсумками засідання учасники підтвердили готовність до подальшої співпраці та координації зусиль задля відновлення й розвитку Миколаївської області, реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів та підвищення стійкості громад в умовах воєнного часу.

Як повідомляло Інше ТВ, 13 березня Партнерство Миколаїв – Данія: відбулося друге засідання Керівного комітету (ФОТО)