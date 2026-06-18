США та Іран сьогодні вночі підписали меморандум про взаєморозуміння щодо завершення війни. Підписання відбулося «дистанційно», і тепер меморандум про взаєморозуміння набув чинності. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на двох високопоставлених американських посадовців.

Згодом США оприлюднили офіційний текст меморандуму про взаєморозуміння, досягнутого з Іраном минулими вихідними, передає CNN.

Високопосадовець американської адміністрації зачитав документ із 14 пунктів, у якому викладено положення щодо відкриття Ормузької протоки, послаблення окремих фінансових обмежень щодо Ірану та визначено рамки для подальших переговорів стосовно іранської ядерної програми.

Документ має назву «Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран» і був оприлюднений після критики через те, що його текст тривалий час не публікували.

«По суті, це угода, яка дозволяє нам негайно відкрити Ормузьку протоку, зобов’язати іранців знищити ядерний матеріал і водночас створює механізм, за якого чим більше Іран демонструватиме конструктивну поведінку, тим більше економічного та санкційного пом’якшення ми будемо готові надати, що може зробити країну більш заможною», — заявив високопосадовець США.

Після підписання меморандуму розпочнеться 60-денний період переговорів щодо остаточної угоди.

Нижче наведено повний текст документа.

Сполучені Штати Америки та Ісламська Республіка Іран добросовісно домовилися про таке:

1. США та Іран, а також їхні союзники у нинішній війні підписують цей меморандум для проголошення негайного та постійного припинення військових операцій на всіх напрямках, включно з Ліваном.

Сторони зобов’язуються відтепер не розпочинати жодної війни чи військової операції одна проти одної, утримуватися від погроз силою або її застосування та забезпечувати територіальну цілісність і суверенітет Лівану.

Остаточна угода підтвердить постійне припинення війни на всіх фронтах, включно з Ліваном, а також інші положення цього пункту.

2. США та Іран зобов’язуються поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної та не втручатися у внутрішні справи одна одної.

3. США та Іран зобов’язуються провести переговори та досягти остаточної угоди протягом максимум 60 днів із можливістю продовження цього терміну за взаємною згодою.

4. Одразу після підписання цього меморандуму США почнуть знімати морську блокаду та будь-які інші обмеження щодо Ірану й повністю припинять блокаду протягом 30 днів.

Протягом цього періоду Іран поступово відновлюватиме судноплавство до довоєнного рівня.

США також зобов’язуються відвести свої сили від кордонів Ірану протягом 30 днів після укладення остаточної угоди.

5. Після підписання меморандуму Іран докладе максимальних зусиль для забезпечення безкоштовного та безпечного проходу комерційних суден між Перською затокою та Оманською затокою протягом 60 днів.

Судноплавство має відновитися негайно, а розмінування та усунення військових і технічних перешкод Іран завершить протягом 30 днів.

Іран також проведе консультації з Оманом щодо майбутнього управління та надання морських послуг у Ормузькій протоці за участі інших прибережних держав регіону відповідно до міжнародного права та суверенних прав прибережних країн.

6.Сполучені Штати разом із регіональними партнерами зобов’язуються розробити остаточний погоджений план реконструкції та економічного розвитку Ірану обсягом щонайменше 300 мільярдів доларів США.

Механізм реалізації цього плану має бути узгоджений протягом 60 днів у межах остаточної угоди.

США зобов’язуються надати всі необхідні ліцензії, дозволи та винятки для проведення відповідних фінансових операцій.

7.США зобов’язуються припинити всі види санкцій щодо Ірану, включно з резолюціями Ради Безпеки ООН, рішеннями Ради керівників МАГАТЕ та всіма американськими санкціями — як первинними, так і вторинними — відповідно до погодженого графіка в межах остаточної угоди.

Обидві сторони визнають критичну важливість цього питання та висловлюють намір негайно розпочати переговори щодо його врегулювання.

8. Іран підтверджує, що не буде отримувати або розробляти ядерну зброю.

США та Іран погодилися врегулювати питання накопичених запасів збагаченого урану відповідно до механізму, який буде погоджено сторонами згідно з графіком, зазначеним у пункті 7.

Мінімальна методологія передбачає розбавлення високозбагаченого урану безпосередньо на території Ірану під контролем МАГАТЕ.

Сторони також погодилися обговорити питання збагачення урану та інші пов’язані питання щодо ядерних потреб Ірану в межах рамкової угоди, яка має бути погоджена під час підготовки остаточного договору.

Остаточна угода підтвердить положення цього пункту.

9. До укладення остаточної угоди сторони погоджуються зберігати статус-кво.

Іран не змінюватиме поточний стан своєї ядерної програми, а США не запроваджуватимуть нових санкцій і не розміщуватимуть додаткові сили в регіоні.

10. США зобов’язуються негайно після підписання меморандуму та до повного скасування санкцій надати Міністерству фінансів США повноваження видавати винятки для експорту іранської нафти, нафтопродуктів та їхніх похідних, а також для всіх супутніх послуг, включно з банківськими операціями, страхуванням і транспортуванням.

11. США зобов’язуються забезпечити повний доступ Ірану до заморожених або обмежених активів після початку реалізації меморандуму.

Порядок розблокування цих коштів сторони погодять під час переговорів.

Гроші мають бути доступні для будь-якого кінцевого отримувача, визначеного Центральним банком Ірану.



США зобов’язуються видати всі необхідні дозволи для цього.

12. США та Іран погоджуються створити виконавчий механізм для контролю за виконанням цього меморандуму та майбутньої остаточної угоди.

🔹 13. Після підписання меморандуму та початку виконання пунктів 1, 4, 5, 10 і 11, а також за умови їх подальшого виконання, сторони розпочнуть переговори щодо остаточної угоди за всіма іншими пунктами документа.

14. Остаточна угода має бути схвалена обов’язковою до виконання резолюцією Ради Безпеки ООН.

“Бог дав Ірану ворогів-дурнів”

-Завдяки переговорам ми отримали у багато разів більше того, чого прагнули досягти за допомогою військових дій — настільки більше, що ці два варіанти навіть не можна порівнювати. Бог, схоже, створив ворогів Ірану з числа дурнів, — сказав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф після підписання Дональдом Трампом меморандуму про взаєморозуміння щодо завершення війни, передає Zn.ua.

«Їхні дії перетворили потенційні можливості Ірану в Ормузькій протоці на реальні.

Іран має суверенні права в Ормузькій протоці, і, природно, ми будемо стягувати плату за надані нами послуги.

Справжній спосіб помститися за мученицьку смерть Імама — це звільнення Аль-Кудса (Палестини — ред.).



Сто Нетаньягу не варті навіть шнурка від черевика нашого мученицьки загиблого Імама (Алі-Хаменеї — ред.)».

“Іран переміг дві ядерні держави, які також мали підтримку деяких інших країн. Ми не виголошуємо гасла; ми справді є наддержавою”, — заявив офіційний представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї в коментарі телеканалу IRIB.

«Меморандум про взаєморозуміння між Іраном і США було узгоджено для підписання в електронному вигляді. Церемонія підписання у Швейцарії не відбудеться», — зазначив Багаї.

Тим часом телеканал CNN повідомляє, що церемонія відбудеться, незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп вже поставив свій підпис під документом.

Американський телеканал із посиланням на американського чиновника стверджує, що офіційна церемонія підписання за участю віцепрезидента США Джея Ді Венса, як очікується, відбудеться у п’ятницю.

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