Невидимий, машиночитаний водяний знак textGrain у виведеному тексті впроваджується у ChatGPT та Codex від OpenAI. Але спочатку лише для користувачів у Європейському Союзі. Про це УНН пише з посиланням на The Verge.

Компанія заявляє, що такі текстові знаки поки що не стануть “глобальним стандартом”.

OpenAI вказує, що її водяні знаки textGrain “відповідають або перевершують” інші підходи, такі як SynthID від Google DeepMind для тексту, який також лежить в основі водяних знаків, анонсованих Anthropic у серпні. Як і OpenAI, Anthropic зробила цей крок, щоб відповідати вимогам закону ЄС про ШІ. Проте не всі були раді дізнатися про нове доповнення, пише видання.

OpenAI також навела результати тестів ШІ, що демонструють аналогічну продуктивність як тексту з водяними знаками, так і без них. Однак у документі зазначається, що textGrain “не гарантує надійного виявлення”, і йдеться про те, що текстові водяні знаки не підтверджують точність, не визначають власника тексту, не вимірюють внесок людини і не доводять авторство.