У Федеральній розвідувальній службі (BND) назріває нова справа про державну зраду, яка може похитнути відомство до глибини душі.

Згідно з інформацією, отриманою WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung (SZ), Генеральний прокурор Федерації розслідує справу колишнього президента BND Августа Ханнінга за нібито державно-державне шпигунство, розголошення державної таємниці, спробу державної зради та шпигунство. Ще одного довгострокового співробітника служби звинувачують у пособництві та підбурюванні до спроби державної зради та державно-державного шпигунства.

Генеральний прокурор Федерації підтвердив арешти, пише Тagesschau.

Слідчі Федерального управління кримінальної поліції (BKA) заарештували Ханнінга рано-вранці сьогодні, 6 жовтня, в його будинку в Нордвальде поблизу Мюнстера. У Баварії офіцери заарештували ще одного колишнього високопоставленого співробітника BND: Манфред Д., як повідомляється, був колишнім керівником апарату Ханнінга та працював на BND до весни 2026 року. Одночасно слідчі обшукали приміщення підозрюваних у Баварії та Берліні. Сьогодні та завтра підозрюваних доставлять до слідчого судді Федерального суду. Він видасть ордери на арешт та прийме рішення про досудове утримання під вартою.

Д. нібито надавав Ханнінгу надсекретну інформацію служби в обмін на гроші щонайменше до 2022 року. Слідчі підозрюють, що 80-річний колишній керівник BND міг підготувати аналіз безпеки для іноземної розвідувальної служби принаймні в одному випадку. Згідно з інформацією, отриманою ЗМІ, це не стосується Росії. В іншому випадку Ханнінг нібито використовував інформацію з внутрішніх документів BND у своєму спілкуванні з іноземним агентом.

За даними джерел у службах безпеки, Ханнінг потрапив під пильну увагу після обшуку в його будинку та офісах у вересні минулого року: У той час Гамбурзьке державне управління кримінальної поліції (LKA) шукало докази у справі про викрадення Блока.

Гамбурзька прокуратура звинувачує спадкоємицю стейк-хауса Крістіну Блок у замовленні викрадення двох її молодших дітей наприкінці 2023 року через суперечку про опіку. За словами слідчих, Август Ханнінг нібито був причетний до попередньої спроби викрадення дітей, що він заперечує. Під час оцінки матеріалів, вилучених у Ханнінга минулого року, співробітники LKA, як повідомляється, виявили електронний носій даних, що містив конфіденційну інформацію. Згідно з повідомленнями, колишній чиновник, очевидно, мав доступ до надсекретних документів BND з недавнього минулого, якими він ніколи не повинен був володіти.

Служба Ханнінга в BND закінчилася в листопаді 2005 року. За повідомленнями, загалом близько 2000 документів було передано від Д. Ханнінгу. Згідно з розслідуванням, багато з цих документів були брифінгами для так званого «ситуаційного брифінгу щодо НД» у Канцелярії канцлера, де щотижня зустрічаються керівники силових структур. Згідно з дослідженням, ці документи є надзвичайно конфіденційними звітами, наприклад, про іранську ядерну програму чи російську армію. За даними джерел у сфері безпеки, вони також містять інформацію від іноземних агентств-партнерів. Витік таких матеріалів вважається катастрофічним провалом серед розвідувальних служб. Розвідувальні служби союзників можуть втратити довіру до BND та відрізати агентство від важливої ​​інформації.

Після оцінки Управління кримінальної поліції Гамбурга (LKA) передало вилучені документи федеральним органам влади. У травні 2026 року Федеральна прокуратура нарешті розпочала таємне розслідування проти Ханнінга та його ймовірного інформатора у Федеральній розвідувальній службі (BND). Період, протягом якого Ханнінг нібито отримував секретну внутрішню інформацію, залишається незрозумілим. За даними джерел у сфері безпеки, останні виявлені документи датуються червнем 2022 року. Також залишається відкритим питання, як ймовірному агенту в BND вдалося вивезти матеріали з агентства безпеки. BND було попрошено про оперативну заяву щодо справи. Оскільки розслідування триває, BND направило запити щодо інциденту до Федеральної прокуратури. Адвокати Августа Ханнінга поки що залишили без відповіді оперативний запит на коментар щодо звинувачень. Адвокат Манфреда Д. також відмовився коментувати звинувачення, коли його про це запитали.

Скандал історичного масштабу: для BND ця справа вже є другим серйозним інцидентом лише за кілька років. Колишній керівник відділу BND (Федеральної розвідувальної служби) зараз перебуває під судом у Вищому регіональному суді Берліна, звинувачений у шпигунстві на користь Росії у 2022 році разом з іншим обвинуваченим. Справа стосувалася суворо секретної інформації про кібероперації BND, яка просочилася зсередини відомства. Якщо підозри проти Ханнінга та іншого обвинуваченого підтвердяться, це стане розвідувальним скандалом історичного масштабу.

Ніколи раніше в історії Німеччини не було ймовірного випадку державної зради, пов’язаного з таким високопоставленим колишнім чиновником. Протягом десятиліть Август Ханнінг обіймав ключові посади в системі безпеки Німеччини. До того, як стати президентом BND, Ханнінг був офіцером безпеки в західнонімецькій дипломатичній місії у Східній Німеччині. Після роботи у Відомстві федерального канцлера, зокрема на посаді координатора федеральних розвідувальних служб, юрист, який має докторський ступінь, обійняв посаду керівника BND у 1998 році. Після закінчення терміну роботи в розвідувальній службі Ханнінг став державним секретарем Федерального міністерства внутрішніх справ наприкінці 2005 року. Чотири роки потому його було тимчасово відправлено на пенсію.

У наступні роки Ханнінг зробив собі ім’я як підприємець і консультант з питань безпеки. До минулого травня він був членом керівної команди суперечливої ​​охоронної компанії, що базується у Швейцарії. Німецька дочірня компанія була тимчасово найнята під час боротьби за опіку між Крістіною Блок та її колишнім чоловіком. Ханнінг та діловий партнер, колишній співробітник державної кримінальної поліції, очевидно, також використовували сумнівні методи: За даними прокуратури, вони нібито планували у 2023 році «дискредитувати колишнього чоловіка Блок через неправдиві звинувачення, пов’язані з педофілією». Ханнінг та його ймовірний спільник, як кажуть, намагалися підкласти жорсткий диск з дитячою порнографією батькові дітей Блок. Розслідування триває. Адвокат відхилив звинувачення прокурора як «абсолютно необґрунтовані».

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