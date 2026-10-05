Очисні споруди Первомайська, які забезпечували місто водою з 1967 року, мали значний фізичний знос. У 2025 році розпочалася їх реконструкція в межах проєкту з модернізації системи водопостачання міста, повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Проєкт реалізовано за грантової підтримки Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) у межах програми Європейського Союзу та NEFCO «Ремонт та реконструкція пошкодженої критичної інфраструктури II». Загальний обсяг грантового фінансування становить 3,065 млн євро.

Нові очисні споруди ввели в експлуатацію 8 травня 2026 року. Завдяки реалізації проєкту 35 тисяч мешканців Первомайська забезпечено якісною питною водою.

«Паралельно триває реконструкція магістрального водогону, планується подальша модернізація очисних споруд та встановлення сонячних електростанцій. Це комплексний підхід до розвитку та підвищення спроможності водоканалу», – повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Наразі у Первомайську також триває реконструкція магістрального водогону протяжністю понад 8,7 км. Виконано 68 % робіт.

Крім того, в межах продовження співпраці з NEFCO передбачено встановлення сонячної електростанції потужністю 230 кВт. Додаткове фінансування на її будівництво в обсязі 300 тисяч євро погоджено у серпні 2026 року.

Сонячна генерація має посилити енергетичну стійкість системи водопостачання та забезпечити стабільну роботу очисних споруд під час можливих відключень електроенергії.

Окремо передбачено модернізацію системи знезараження води – замість використання рідкого хлору планується встановлення обладнання для генерації розчину гіпохлориту натрію.

Реалізація комплексу цих заходів дозволить підвищити надійність водопостачання Первомайська, якість питної води та енергетичну стійкість об’єктів критичної інфраструктури, запевняють в ОВА.

Головне, щоб не вийшло, як в Миколаєві. Нагадаємо, Не пити миколаївцям воду з кранів – з очисних виходить чиста, до них доходить брудна. Вирішили хлорувати (ФОТО, ВІДЕО)