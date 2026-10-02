Сьогодні у Миколаєві провели засідання комісії ТЕБ і НС, прийняли ряд ключових рішень для життєдіяльності області.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, окрему увагу приділили питанню водопостачання в місті Миколаєві.

На нараді констатували, що за результатами лабораторних досліджень у міську систему водопостачання вода вже надходить питної якості, однак через стан і зношеність мереж її якість у кінцевого споживача не відповідає необхідним показникам. Нагадаємо, що у квітні 2022 року через ворожі атаки було пошкоджено водогін. Щоб забезпечити потреби містян, у травні того ж року до системи почали подавати технічну воду. У зв’язку з цим прискорився процес зношення труб.

З огляду на це, було прийнято рішення провести масштабну промивку водопровідних мереж Миколаєва із застосуванням посиленого хлорування/гіперхлорування. Орієнтовно весь процес може тривати до трьох місяців.

Ось що розповів про це в.о. глави Миколаївської ОВА Георгій. Решетілов.

«Найближчим часом, орієнтовно протягом трьох місяців, воду не можна бути споживати для питних цілей або приготування їжі. Міська влада має провести роз’яснювальну інформацію для населення», – підкреслив Георгій Решетілов.

Ключовим рішенням, яке було прийнято під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОВА, стало рішення про створення постійно діючого штабу з проходження осінньо-зимового періоду та реагування на можливі надзвичайні ситуації.