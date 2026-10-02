Напередодні Дня захисників і захисниць ювелірний дім SOVA та АЗОВ.ONE презентували дроп «Імена сили». Героїнями кампанії стали три військовослужбовиці: Хвиля, Спрага та Герц.

Мета проєкту

У співпраці з АЗОВ.ONE ювелірний дім SOVA створив особливу колекцію прикрас. Серія «Імена сили» складається із 3 срібних кулонів. Кожен з них натхненний позивними військовослужбовиць «Азову»:

«Хвиля»;

«Спрага»;

«Герц».

Прикраси виконані в унісекс-стилі, у нерівній пластичній формі, з рельєфним символом на подовженому ланцюжку. Срібні кулони з колекції названі на честь позивних військових, які стали героїнями кампанії. Жінки роками служать у війську, а прикраси є не лише втіленням їхнього бойового імені, а й характеру. Проєкт має на меті зробити історії українських захисниць більш помітними.

Героїні проєкту

Кулон «Хвиля» створений у вигляді рельєфного контуру гребеня хвилі. Його натхненницею є «Хвиля» — операторка ударних дронів літакового типу. Вона починала у війську як чергова БпЛА в танковому батальйоні.

Її позивний з’явився завдяки багаторічному захопленню вітрильним спортом. Проте військовослужбовиця впевнена, що він так само передає і її характер.

Кулон «Спрага» має вигляд листка з краплями роси. Він створений на честь «Спраги», яка починала службу в медичній роті, а зараз є операторкою FPV-дронів.

Вона сама обрала такий позивний, проте з часом, за словами військової, це слово наповнилося особливим і особистим змістом. Зараз воно про жагу до життя, руху вперед і справедливість.

Кулон «Герц» створений у вигляді звукової хвилі на честь зв’язківиці, яка з 2016 року служить у війську. Позивний «Герц» безпосередньо стосується її фаху, адже це одиниця вимірювання, що фіксує кількість коливань на секунду.

За словами військової, образ, відтворений в кулоні, для неї є метафорою взаємозв’язку. У ньому окреме завжди є частиною чогось більшого.

Благодійна складова проєкту

«Імена сили» — унікальний ювелірний дроп. Він не лише привертає увагу до історій наших захисниць. Він також є благодійним проєктом на підтримку українського війська.

Увесь прибуток від продажу кулонів із серії «Імена сили» буде спрямовано на закупівлю обладнання для комплектування пунктів зв’язку на передовій для 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

Більше про актуальні збори дивіться на сайті azov.one.