Як повідомляло ІншеТВ, росіяни вдарили по Миколаєву ракетою і 2 реактивними (ймовірно) дронами.

Рятувальники показали, як ліквідували наслідки ударів.

-Внаслідок денної атаки по місту виникли пожежі на території станції технічного обслуговування площею 100 кв. м та ресторанно-готельного комплексу на площі 150 кв. м. Вогнеборці оперативно ліквідували займання.

Внаслідок атаки постраждали троє людей. Їх ушпиталили.

Також в одному з районів Миколаєва виникла пожежа трьох гаражів на площі 60 кв. м. Її ліквідували рятувальники. На щастя, тут постраждалих немає.