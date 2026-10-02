Сьогодні вдень ворог здійснив комбіновану атаку на Миколаїв, попередньо – із застосуванням ракетного озброєння та ударних БпЛА, повідомили у Миколаївській ОВА.

За наявною інформацією, внаслідок атаки постраждали троє чоловіків. Усіх госпіталізовано. Медики надають їм необхідну допомогу.

Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової та цивільної інфраструктури, зокрема адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс і СТО.

Як передає кореспондент ІншеТВ, у готелі інтенсивно горить верхній поверх, у СТО, яка розташована впритул до готелю, відкритого вогню немає, але руйнування є. Це у Центральному районі.

Приліт ракети був по порту у Корабельному районі.