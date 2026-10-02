У міру того як Росія посилює обстріли цивільної інфраструктури України, в енергетичному секторі країни відбуваються зміни, що мають наслідки для Сполучених Штатів і майбутнього вигляду європейських ринків газу. Протягом 2025 року Україна пройшла шлях від відсутності суттєвих прямих зв’язків із ринком американського скрапленого природного газу (СПГ) до статусу одного з покупців американського СПГ у Європі, обсяги закупівель яких зростають найшвидше. Ця трансформація підкреслює, чому Вашингтон має розглядати продаж СПГ Україні як стратегічний пріоритет, пише Atlantic Council.

Російські атаки на об’єкти з видобутку газу в Україні знищили до 60 відсотків виробничих потужностей у 2025 році, змусивши державний енергетичний гігант «Нафтогаз» переглянути свою стратегію імпорту. Реакція на ці виклики вражає як швидкістю, так і масштабом. Наразі «Нафтогаз» налагодив чотири окремі шляхи імпорту СПГ зі Сполучених Штатів. До них належать: термінал у Свіноуйсьце (Польща) у співпраці з компанією Orlen; термінал у Клайпеді (Литва) разом з Ignitis; плавучий термінал у Мукрані (Німеччина); а також термінал у Ревітусі (Греція), що використовує маршрут у межах нового «Вертикального коридору» — шляху, що з’єднує північ і південь через Болгарію та Румунію і отримав рішучу підтримку адміністрації Трампа.

Наведені цифри свідчать про стрімкі темпи цього процесу. У 2025 році Україна законтрактувала близько 456 мільйонів кубометрів СПГ зі США. Лише за перший квартал 2026 року цей показник сягнув 381 мільйона, що свідчить про курс на значне збільшення річних обсягів закупівель.

Тут є стратегічний аспект, що виходить за межі статистики імпорту. Україна володіє найбільшими в Європі потужностями для підземного зберігання газу — понад 30 мільярдів кубічних метрів. Значна частина цих сховищ розташована на заході України, поблизу кордону з ЄС, і на глибині, що забезпечує надійний захист від російських авіаударів. За умови успішного вирішення логістичних питань і проблем безпеки, ці об’єкти можуть стати важливим розподільчим хабом для американського газу, що постачається до країн Центральної та Східної Європи.

Цього року Європа вже прямує до того, щоб отримувати зі США близько двох третин свого імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Це дозволить США випередити Норвегію та стати найбільшим постачальником на континенті. Українська мережа сховищ та імпортна інфраструктура відкривають шлях до зміцнення цієї позиції. Це може сприяти закріпленню курсу Європи на відмову від російського газу в той час, коли обсяги експорту російського СПГ до деяких країн ЄС зростають. Завдяки додатковим інвестиціям у розширення можливостей сполучення Україна може допомогти забезпечити Європу інфраструктурою, необхідною для збільшення імпорту СПГ та задоволення сезонних піків попиту.

Саме тут закупівлі Україною американського ЗПГ (скрапленого природного газу) перетинаються з одним із найамбітніших енергетичних проєктів США — Ініціативою трьох морів. Ця ініціатива об’єднує тринадцять держав ЄС, розташованих між Балтійським, Адріатичним та Чорним морями, з метою створення нової енергетичної інфраструктури за віссю «північ-південь» для обслуговування Центральної та Східної Європи. Започаткована під час першої адміністрації Трампа, ініціатива дедалі більше зосереджується на диверсифікації постачання ЗПГ як на своєму головному енергетичному завданні, а офіційні особи США розглядають цей регіон як фундамент енергетичного майбутнього Європи. Подальша інтеграція України забезпечила б ініціативі те, чого їй давно бракувало: партнера з потужними можливостями зберігання газу, здатного приймати та перерозподіляти американський газ у межах регіону.

Нещодавно призначений виконувач обов’язків генерального директора НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко має необхідний досвід, щоб скористатися цією можливістю. Раніше Федоренко відігравав ключову роль у розширенні імпорту ЗПГ до країни та докладав значних зусиль для поглиблення співпраці з партнерами зі США, Польщі, Литви та Греції. Його призначення в липні 2026 року свідчить про спадкоємність, а не про зміну курсу.

Подальший прогрес не є гарантованим і вимагатиме постійної інституційної підтримки з боку США. Вона має включати додаткову підтримку імпорту ЗПГ Україною та сприяння зусиллям Києва з інтеграції газової інфраструктури країни в ширшу регіональну енергетичну архітектуру. Україна тепер має можливість зміцнити свої позиції як стратегічного комерційного союзника США та сприяти тому, щоб нові коридори постачання американського ЗПГ до Центральної та Східної Європи стали постійними елементами енергетичної карти регіону.

Активніша роль України у підтримці експорту американського ЗПГ до Європи зміцнила б енергетичну безпеку країни та посилила її європейську інтеграцію, водночас сприяючи розвитку довгострокових комерційних зв’язків між Європою та США. Що особливо важливо, подальший розвиток Ініціативи трьох морів за участі України як ключового партнера зі зберігання газу може допомогти Європі легше відмовитися від небезпечної залежності від російських енергоносіїв. Це стало б надійною альтернативою для країн, які тривалий час покладалися на енергопостачання з Москви, але тепер прагнуть зменшити цю залежність.

Протягом десятиліть російський газ транспортувався на захід через територію України до європейських ринків. Ця торгівля зазнала серйозних порушень через повномасштабне вторгнення 2022 року, а європейські країни взяли на себе зобов’язання припинити імпорт російських енергоносіїв найближчим часом. Нині розпочалося постачання газу зі Сполучених Штатів до України та до її газосховищ. За умови належної додаткової підтримки з боку Вашингтона ця тенденція може принести користь Україні, Європі та економіці США.