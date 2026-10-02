Україна станом на сьогодні може вивозити лише близько половини агропродукції від потенційного обсягу через блокаду Росією чорноморських портів. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Кореспондент.

“Без наявних глибоководних чорноморських портів ми можемо експортувати близько половини нашої продукції, яку виростили і яка є експортно орієнтована. Коли ми говоримо про наслідки – це неможливість експортувати в поточному маркетинговому році близько 30 млн тонн сільськогосподарської продукції вартістю близько $30 млрд”, – пояснив міністр.

Глава відомства відзначив, що у вересні вдалося експортувати 2,4 млн тонн, або 46% того, що мало би бути експортовано, з них зернові – 1,4 млн тонн, або 38%, олійні – 444 тисячі тонн, або 83%, олія – 311 тис. тонн, або 64%, шроти – 280 тис. тонн, або 46% потенційного необхідного експорту.

“Тобто ми досягаємо того, що прогнозували: що 45-50% – це об’єктивний максимум в межах поточних шляхів”, – додав він.

Тим часом, залізницею експортували 41% або 993 тис. тонн, що відповідає прогнозам, по Дунаю – 54% або 1,3 млн тонн, автомобільний транспорт – 5% або 120 тис. тонн.

“Наростили ми у вересні порівняно із серпнем і залізницю, і Дунай”, – зауважив Висоцький.