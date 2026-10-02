Держстат оприлюднив результати основного інтерв’ю відновленого обстеження бюджетів домогосподарств (до 2024 року – обстеження умов життя домогосподарств), проведеного у 22 регіонах країни.

Це дозволить знову отримувати системні дані про життя домогосподарств для прийняття виважених обґрунтованих рішень про соціальні програми, допомогу родинам, а міжнародним партнерам – щодо підтримки українців у відновленні країни.

Київ, 01 жовтня 2026 року – Державна служба статистики України оприлюднила результати основного інтерв’ю обстеження бюджетів домогосподарств (ОБД) 2026 року, проведеного у грудні 2025 року – лютому 2026 року після чотирирічної перерви, спричиненої повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну. Публікація представляє оновлений соціально-демографічний портрет українських домогосподарств: їхній склад, наявність дітей і працюючих осіб, житлові умови та забезпеченість базовими зручностями.

ОБД є одним із основних джерел офіційної інформації про рівень життя населення. Воно дає змогу дослідити, на що домогосподарства витрачають кошти, які товари й послуги споживають, і порівняти умови життя різних соціальних груп. Основне інтерв’ю – перший етап цього обстеження. Його результати надалі доповнять дані про витрати та споживання, які збираються під час квартальних опитувань і за допомогою щоденників витрат.

За роки війни потреба в такій інформації стала особливо гострою. Вимушене переміщення, розділення родин і втрата житла змінили життя мільйонів українців. Відновлення ОБД дає уряду та міжнародним партнерам актуальні дані для оцінювання потреб населення, розроблення соціальних і житлових програм та визначення пріоритетів допомоги.

Важливою є й можливість зіставляти умови життя українських домогосподарств із ситуацією в країнах ЄС. Для цього методологія ОБД 2026 року враховує рекомендації Євростату, підготовлені відповідно до положень законодавства Європейського Союзу. Такі підходи сприяють міжнародній порівнюваності показників і гармонізації української статистики з європейськими стандартами.

«За роки повномасштабної війни життя українських родин змінилося настільки, що спиратися лише на довоєнні дані або припущення вже неможливо. Саме тому було прийнято рішення про відновлення обстежень домогосподарств, попри безпекові ризики та складність формування вибірки в умовах масштабного переміщення населення.

Сьогодні представляємо перші результати обстеження бюджетів домогосподарств 2026 року і продовжуємо роботу. Уже у жовтні–листопаді цього року оприлюднимо фінальні результати Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств (MICS), далі – дані про стан здоров’я, доступ до інформаційно-комунікаційних технологій, зайнятість та безробіття населення й розширені результати ОБД.

Разом ці дані формуватимуть систему соціальних індикаторів, що охоплюватиме різні аспекти життя людей, зокрема їхню власну оцінку рівня життя та добробуту, яку неможливо отримати з адміністративних даних і реєстрів. Це доказова основа для відповідальної політики – щоб бачити потреби, ухвалювати обґрунтовані рішення та оцінювати їхню результативність.

Дякую всім, хто долучається до обстежень у цей складний час. За кожним показником – ваша довіра і готовність поділитися досвідом», – зазначив Голова Держстату Арсен Макарчук.

Більше інформації за результатами основного інтерв’ю Держстат планує оприлюднити 20 листопада 2026 року у Банку даних на офіційному вебсайті Держстату. До зазначених наборів даних буде включена інформація за 2021 рік, перерахована відповідно до нинішнього територіального охоплення обстеженням. Це дасть змогу коректно порівняти результати з довоєнними показниками.

Держстат також планує представити результати обстежень для широкого кола користувачів на окремому заході. Інформацію про дату проведення, програму та формат участі буде оприлюднено додатково.

Результати основного інтерв’ю обстеження бюджетів домогосподарств (грудень 2025–лютий 2026)

Довідково

Ключові показники за результатами основного інтерв’ю

Дві третини домогосподарств складаються з однієї або двох осіб

За результатами основного інтерв’ю ОБД 2026 року найпоширенішими є домогосподарства, які складаються із двох осіб – 45,3%, ще 21,2% – з однієї особи. Разом вони становлять дві третини всіх домогосподарств на території, охопленій обстеженням.

Середній розмір домогосподарства по Україні становив 2,28 особи. У сільській місцевості цей показник був вищим порівняно з міською місцевістю (2,40 особи проти 2,19). У сільській місцевості частіше, ніж у міській місцевості, проживають домогосподарства, що складаються із трьох і більше осіб, частка яких становила 38,8% та 30,0% відповідно.

Діти є в кожному четвертому домогосподарстві

24,7% домогосподарств мають дітей до 18 років. Серед них понад дві третини (68,1%) мають одну дитину, понад чверть (27,7%) – двох дітей та 4,2% – трьох і більше дітей.

У міській місцевості частка домогосподарств із дітьми вища, ніж у селах: (27,0% проти 21,3%). Водночас серед сільських домогосподарств із дітьми майже кожне десяте має трьох і більше дітей – 9,9%, тоді як серед міських домогосподарств із дітьми ця частка становить 1,2%.

Кожнє п’яте міське домогосподарство споживає бутильовану воду

Слід зазначити, що суттєва частка домогосподарств має недостатню забезпеченість житловою площею. Зокрема, 21,8% домогосподарств мають житлову площу нижче санітарної норми (13,65 м2 на одну особу), у міській місцевості – 25,8%, у сільській місцевості – 15,8% домогосподарств.

Відрізняються й основні джерела питної води. Для 56,0% сільських домогосподарств це криниця або колонка у власному дворі. У містах переважає мережа водопостачання (65,2%), при цьому кожне п’яте міське домогосподарство (21,1%) використовує бутильовану воду для пиття та приготування їжі.

У шести з десяти домогосподарств є особи, що працюють

Серед домогосподарств у складі яких є особи, що працюють, менше ніж дві третини (60,4%) складають домогосподарства, де працює одна особа, майже третину (34,2%) – дві особи й лише 5,4% – домогосподарства, у яких працюють три і більше осіб.

Як формувалися результати: методологічна складова

Для проведення основного інтерв’ю ОБД 2026 року було відібрано близько 11 тис. домогосподарств. Обстеження проводилося у 22 регіонах України. Воно не охоплювало Донецьку, Луганську та Херсонську області, тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, а також території інших регіонів, де ведуться активні бойові дії або які тимчасово не контролює Уряд України. Уряд України.

Для оцінювання інформації за результатами основного інтерв’ю ОБД 2026 року в частині коригування статистичних ваг були використані непрямі оцінки статево-вікового складу населення відповідно до методики, затвердженої наказом Держстату від 30.08.2026 №238.