Протягом 4-го та в ніч проти 5 жовтня на Миколаївщині рятувальники ліквідували 8 пожеж.

Детальніше про інциденти повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілу постраждав 58-річний чоловік. Пошкоджено складські приміщення та три автомобілі. На місцях виникли дві пожежі, які ліквідували вогнеборці.

Стосовно інших пожеж, не пов’язаних із ворожою агресією, – в області горіли: дерев’яна господарча прибудова до житлового будинку в Миколаєві, а також сухостій та сміття у Баштанському, Первомайському, Вознесенському районах та Миколаєві. На всі випадки забезпечено професійне реагування пожежно-рятувальних підрозділів.

Від ДСНС залучались понад 40 співробітників та 11 одиниць техніки.

Причини встановлюються.

Як повідомляло Інше ТВ, Протягом позаминулої доби на Миколаївщині загасили 5 пожеж – що горіло