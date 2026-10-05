Українці сподіваються на теплу та м’яку зиму. І їхні сподівання можуть бути не такими вже й безпідставними, адже про таку ймовірність кажуть і народні прикмети.

Про це розповіла користувачка під ніком zumba.piliavska в соціальній мережі Threads. За її словами, добру новину їй повідомила мама після збору врожаю овочів, пише Телеграф.

Україні прогнозують найважчу зиму за весь час війни і довготривалі перебої зі світлом та теплом. Окремі регіони України можуть залишатися без електроенергії по кілька діб, а в разі серйозних руйнувань підстанцій чи теплоелектроцентралей — і довше.

Попри це, жінка запевнила, що нинішня зима буде теплою. Адже її мати визначила це по товщині лушпиння на цибулі.

“Дзвонила мама і сказала що зима буде тепла. Бо чого? Бо у цибулі лушпиння тонке цього року. А хто я така, щоб не вірити мамі і українській цибулі?” — написала авторка посту.

Як відреагували в мережі?

Українці з гумором та ентузіазмом сприйняли таку позитивну новину. Дехто навіть навів інші приклади, які свідчать що ця зима буде теплою.

“Вірю в ЗСУ і цибулю”;

“Я вірю вашій мамі теж. Передайте їй вітання від всього тредсу — краща новина за сьогодні. Шастя-здоров’я”;

“Минулого року було товсте лушпиння і зима відповідно холодна. Тому в цю прикмету я вірю До речі, минулого року птахи рано відлетіли у вирій, а цього – тільки в другій половині вересня. То ще одна прикмета до теплої зими”;

“Ви не перша, хто таке каже))”;

“Сподіваюся так і буде.Ми заслужили на теплу зиму”;

“Особливо наші хлопці та дівчата які нас захищають!”;

“Це точно, бо сурові погодні умови роблять їх роботу ще важчою”;

“Уся надія на тонке лушпиння цибулі”;

“А моя каже, шо горобини мало. Тож цибуля, горобина і рідні ЗСУ! Все переживемо)”;

“Я свою цибулю як збирала, то трохи лушпиння зайвого прибрала, щоб зима ще тепліша була”;

Коментарі користувачів

“Моя так само визначає”;

“А ще цього року багато грибів, кажуть, що це до закінчення війни. Хто ми такі, щоб не вірити грибам?”;

“А є якась цибуля, яка може передбачити капітуляцію р0сії?”;

“Я готова її виростити і поливати щодня!”;

“Ок, зимову куртку не купую, якщо що, претензії до вас”;

“Я написала що тепла буде, а не що її не буде))))”, — пишуть в коментарях.