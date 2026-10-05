Боденське озеро – найбільше джерело питної води в Європі – зіткнулося з тривожною посухою. У Берлінгене (Швейцарія) рівень води досяг найнижчої позначки за останні 135 років – він впав до 394,21 метра над рівнем моря.

За словами місцевих жителів та експертів, ситуацію описують як “драматичну”, пише Libertatea. Тім Хенслер, мешканець околиць озера, пояснив, що регіон зіткнувся з втратою понад 70% надходження води, передає Уніан.

“Більша частина води втрачається через витоки, випаровування та споживання, – заявив він. – Ніякого поліпшення не передбачається, оскільки бракуючий обсяг міг би бути поповнений лише за рахунок танення величезних снігових масивів – можливо, не раніше наступного літа, якщо це взагалі відбудеться”.

Низький рівень води тим більше викликає занепокоєння, що ця ситуація виникла наприкінці вересня, а не взимку, коли подібні явища трапляються частіше. За останні 30 днів на північ від Альп випало лише 35–50 % від звичайної кількості опадів для цього періоду. У спекотні літні дні процес випаровування сприяв щоденному зниженню рівня води приблизно на 0,5 сантиметра.

На берегах озера зміни помітні неозброєним оком. У районі Радольфцелля та в комуні Моос, з німецького боку озера, багато причалів залишилися без води. У Штекборні, у швейцарському кантоні Тургау, різко відчувається запах оголеної водної рослинності та водоростей.

“Я ще ніколи не бачив тут так мало води. Неможливо зайти у воду, не забруднивши ноги мулом”, – заявив Райнхард Ланге, 75-річний місцевий мешканець із Хорна, селища на Унтерзее.

Проблеми не обмежуються лише впливом на мешканців. Риба страждає через поєднання низького рівня води, високих температур та нестачі кисню.

Туристам теж не вдається уникнути незручностей: перед тим, як орендувати човен або зайнятися водними видами спорту, рекомендується перевірити обмеження, введені в різних портах, тим більше що деякі з них повністю висохли.

Причини цього явища включають нестачу снігу в Альпах минулої зими, недостатні опади за останні місяці та високі температури теплого сезону, які посилили випаровування.

Що відомо про Боденське озеро

Боденське озеро – найбільше озеро Альп, розташоване на течії річки Рейн, на кордоні Німеччини, Швейцарії та Австрії. Його німецький берег становить 173 кілометри, швейцарський – 72, а австрійський – 28 кілометрів.

Свою назву воно отримало ще в античності – від одного з римських імператорів Констанція, I або II, що жили в 300-х роках.

Озеро має площу 536 квадратних кілометрів і досягає максимальної глибини 254 метри між містами Фрідріхсхафен (Німеччина) та Уттвіль (Швейцарія). Його довжина становить 63 кілометри, а ширина – 14 кілометрів.