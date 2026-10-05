Президент Аргентини Хав’єр Мілей здійснює міжнародні поїздки, намагаючись залучити іноземні інвестиції до своєї країни. У п’ятницю він представив черговий захід для залучення іноземного капіталу, оголосивши про програму так званих «золотих паспортів», пише The New York Times.

У межах цієї програми особи, які нададуть уряду Аргентини пожертву або позику в розмірі сотень тисяч доларів, зможуть отримати аргентинське громадянство, а разом із ним — право на безвізовий в’їзд до понад 140 країн світу.

«Це стане ще одним каналом, через який ми зможемо представити Аргентину світові», — заявив у п’ятницю міністр економіки Аргентини Луїс Капуто під час саміту в Парижі, де було презентовано програму.

Це оголошення з’явилося на тлі тиску з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів, які вимагають від інших країн посилити контроль або й зовсім скасувати подібні програми. Такі ініціативи часто вважаються вразливими до зловживань з боку осіб, що ухиляються від сплати податків, або злочинців, які прагнуть уникнути кримінального переслідування.

Практика продажу паспортів за високою ціною також викликала хвилю громадського невдоволення, оскільки вона надає права та привілеї заможним людям у той час, як кордони дедалі частіше закриваються для бідніших мігрантів.

Попри це, крок уряду Аргентини свідчить про рішучість Мілея залучати іноземний капітал для поповнення державної скарбниці, що потерпає від нестачі коштів, — навіть через програми, які підтримали лише деякі великі економіки світу.

Згідно з умовами програми, заявники повинні або зробити пожертву до державної скарбниці Аргентини в розмірі 350 000 доларів, або придбати державні облігації на суму 800 000 доларів. Ерік Мейджор, керівник мальтійської компанії, що консультує уряд Аргентини щодо цієї програми, прогнозує, що переважна більшість заявників надасть перевагу пожертві, а не купівлі облігацій, зважаючи на тривалу історію дефолтів Аргентини за борговими зобов’язаннями.

Утім, він вбачає значний потенціал у цій аргентинській програмі.

Центр Буенос-Айреса. Ця візова програма підкреслює прагнення пана Мілея залучити іноземний капітал, щоб поповнити державну скарбницю країни, яка потерпає від нестачі коштів. Фото: Аніта Пушар-Серра для The New York Times.

Хоча багато країн, зокрема й США, пропонують програми отримання посвідки на проживання в обмін на інвестиції, лише близько десятка держав мають діючі програми «золотих паспортів», зазначає Крістін Сурак, професорка соціології Лондонської школи економіки та авторка книги про «золоті паспорти». І жодна з них не забезпечує безвізовий в’їзд до такої кількості країн, як Аргентина.

Власники аргентинських паспортів можуть без віз відвідувати не лише країни Європейського Союзу, а й Росію та Китай; крім того, завдяки регіональним угодам вони мають право жити й працювати в будь-якій країні Південної Америки.

За словами експертів, програми «золотих паспортів» принесли значні доходи невеликим державам, таким як острівні країни Карибського басейну Сент-Кіттс і Домініка.

Якщо раніше другі паспорти цікавили переважно громадян країн із суворими візовими обмеженнями — наприклад, Росії, Китаю та низки держав Близького Сходу й Африки, — то зараз дедалі більше американців також подають заявки на участь у таких програмах.

«Американці хочуть мати план “Б”», — каже пан Мейджор. — «Це, по суті, спосіб убезпечити себе, а також підготовка до найгіршого сценарію».

Аргентина, що має складну податкову систему й географічно віддалена від головних світових центрів, слугує не стільки податковою гаванню, скільки «шляхом до відступу», вважають експерти. Технологічний мільярдер Пітер Тіль нещодавно закріпився в цій країні, а інші мільйонери розглядають Аргентину як потенційний прихисток на випадок глобальних конфліктів чи ядерної війни.

Утім, програми «золотих паспортів» також ставали причиною скандалів, коли такі документи отримували особи, що займаються відмиванням грошей, або інші злочинці й утікачі від правосуддя.

«Вони неминуче приваблюють сумнівних осіб», — зазначає Атосса Араксія Абрахамян, журналістка й авторка книги про продаж громадянства. У заяві уряду Аргентини йдеться, що заявки проходитимуть ретельну перевірку, яка включатиме встановлення походження коштів заявників, а також перевірку на наявність судимостей та оцінку репутації.

Подібні програми також часто розглядаються як такі, що знижують дипломатичну цінність паспорта країни. Це спонукало інші держави скасовувати безвізовий режим для власників паспортів країн, що пропонують «золоті візи».

Суд Європейського Союзу чітко висловився проти мальтійських програм «золотих паспортів», зазначивши, що громадянство — яке передбачає реальний зв’язок із країною — не може перетворюватися на фінансову операцію. Аргентинська програма не вимагатиме від заявників перебування в країні.

Така програма є рідкісним явищем для країни, що входить до «Групи двадцяти» (G20) — форуму провідних розвинених економік та економік, що розвиваються (Туреччина — єдина інша країна G20, що має таку програму). Однак експерти не були здивовані його впровадженням за часів Мілея — лібертаріанця, який відданий політиці вільного ринку.

«Якщо ви вірите у вільний ринок, то, ймовірно, вважаєте, що все можна купити й продати, — зазначила пані Абрахамян, — зокрема й громадянство».