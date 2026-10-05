Як повідомили у Генштабі, 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів.

Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських підрозділів.

Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники та завдавати ними ударів по цивільній інфраструктурі України.

Окрім того у районі Донецька уражено вузол зв’язку російського агресора.

У районі Бердянська Запорізької області українські воїни завдали ураження пункту управління противника та складу БпЛА російських окупантів.

У районі Любимівки Запорізької області уражено ремонтний підрозділ армії рф.

Українські воїни також били по місцях зосередження живої сили противника – у районі Комиш-Зорі Запорізької області, Успенки на Луганщині та міста Донецьк.