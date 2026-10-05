Відповідно до інформації, отриманої від Прикордонної поліції Республіки Молдова, сьогодні зранку поблизу пункту пропуску «Паланка – Маяки – Удобне», на території Молдови, стався вибух.



Як інформують у Держприкордонслужбі України, згідно з повідомленням молдовської сторони, за попередніми даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автобус, який знаходився біля шлагбауму, а також інфраструктуру пункту пропуску. Легких поранень зазнав також співробітник Прикордонної поліції Молдови.





Через загрозу безпеці рух через пункт пропуску «Паланка – Маяки – Удобне» тимчасово призупинений.



Громадян просять під час планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий «Старокозаче – Тудора».

Як повідомляло Інше ТВ, зранку 3 жовтня на території Молдови зафіксовано влучання трьох ракет та двох дронів – всі російські