Президент Молдови Майя Санду, МЗС та Міністерство оборони країни рішуче відреагували після того, як сьогодні вранці повітряний простір Республіки Молдова було порушено дронами та ракетами, які вибухнули поблизу кількох населених пунктів.

Про це пише молдовське видання Logos Press, передає Інше ТВ.

Глава держави заявила, що лише за 15 хвилин п’ять дронів та ракет пролетіли над повітряним простором країни без дозволу та вибухнули поблизу населених пунктів у чотирьох районах, засудивши масовані напади на Україну та порушення національного повітряного простору.

«Війна Росії проти України безпосередньо загрожує життю наших громадян. Я засуджую масовані напади Росії на Україну та порушення повітряного простору нашої країни. Росія може зупинити цю війну сьогодні, і поки вона продовжує атакувати, Україні потрібна підтримка для захисту свого народу та захисту нашого миру», – сказала пані президент.

Майя Санду попросила громадян не наближатися до підозрілих фрагментів чи предметів та негайно телефонувати за номером екстреної допомоги 112.

Міністерство оборони підтвердило фіксацію 5 конкретних влучань 3 ракет та 2 безпілотників у районах Хинчешть, Анений Ной та Каушень. Міністр Анатолій Носатий заявив журналістам, що наявність доказів на місці події спростовує заяви російських дипломатичних представників та свідчить про нагальну необхідність посилення національної оборони.

«Безпілотники, запущені Російською Федерацією, приносять страх і небезпеку нашим громадянам. Є 5 зареєстрованих та зафіксованих інцидентів, тому так званий посол Російської Федерації більше не може маніпулювати. Докази є. Йдеться про те, що ми повинні продовжувати інвестувати в оборону та в можливості захисту людей», — сказав Носатий.

Міністерство закордонних справ також засудило несанкціонований проліт повітряним простором Молдови ракетами і дронами сьогодні вранці.

Наразі групи реагування перебувають на місцях у постраждалих районах, щоб забезпечити безпеку цих районів та гарантувати безпеку громадян.

Як повідомляло Інше ТВ, 30 вересня під час чергового масованого обстрілу України з боку РФ російський безпілотник порушив повітряний простір Молдови, після чого впав та вибухнув.