Проєкт ecosySTEM – Empowering Children for Environmental Sustainability through E-STEM, який в Україні впроваджує Українська асоціація центрів підтримки бізнесу (УАЦПБ), – здобув одразу дві відзнаки Black Sea Project Awards 2026 у межах Common Maritime Agenda for the Black Sea.

ecosySTEM став переможцем у категорії “A Competitive, Innovative and Sustainable Blue Economy for the Black Sea”. А за результатами фінального пітчингу та голосування учасників конференції проєкт отримав і головну нагороду конкурсу “Winner of Winners” — Black Sea Project Awards 2026.

Церемонія нагородження відбулася 30 вересня у Бургасі, Болгарія, під час CMA Annual Stakeholder Conference 2026. Цьогорічний захід об’єднав понад 300 стейкхолдерів із країн Чорноморського басейну та Європи, а за нагороди Black Sea Project Awards 2026 змагалися 24 міжнародні транскордонні проєкти. Проєкти оцінювали за відповідністю пріоритетам Common Maritime Agenda, рівнем інноваційності, соціальним, екологічним та економічним впливом, якістю транскордонної співпраці, а також потенціалом для масштабування та поширення результатів у країнах Чорноморського басейну.

EcosySTEM на міжнародному заході представляли виконавчий директор Української асоціації центрів підтримки бізнесу Артем Ващиленко та координаторка проєкту ecosySTEM в Україні Ольга Раку.

ecosySTEM об’єднав партнерів із чотирьох країн — України, Туреччини, Греції та Болгарії — навколо спільного завдання: підготувати нове покоління, здатне не лише розуміти екологічні виклики Чорноморського регіону, а й шукати та створювати власні рішення у відповідь на них. Сьогодні результати проєкту — це 4 облаштовані E-STEM центри, майже 1 500 дітей, залучених до програми у чотирьох країнах, понад 250 учасників Design Thinking, майже 100 розроблених дітьми рішень і прототипів, понад 500 учасників E-STEM фестивалів та близько 200 дітей, залучених до практичних екологічних акцій на прибережних територіях.

Дитячі команди працювали над рішеннями у сфері очищення та моніторингу води, відновлення морського біорізноманіття, природної фільтрації, автоматизованих морських систем, відновлення ґрунтів після пожеж, використання енергії хвиль та інших актуальних екологічних і технологічних викликів.

Одним із найважливіших результатів ecosySTEM стала створена та апробована навчальна методологія, яка поєднує екологічну освіту, STEM та Design Thinking і переводить навчання від отримання знань до дослідження проблем, пошуку, проєктування та тестування власних рішень.

Навчальні матеріали залишаються у відкритому доступі, створені E-STEM центри продовжують роботу, а започатковані фестивалі мають стати постійним майданчиком для наступних поколінь юних дослідників та інноваторів.

Для Української асоціації центрів підтримки бізнесу ця перемога має особливе значення.

УАЦПБ системно працює над євроінтеграційними процесами, розвитком блакитної економіки, міжнародного партнерства, сталих та інноваційних рішень, пов’язаних із Чорним морем та розвитком південних регіонів України.

Для Миколаєва та Миколаївської області цей напрям має стратегічне значення. Морська та річкова ідентичність регіону, його промисловий, науковий, освітній і підприємницький потенціал створюють основу для розвитку сучасної блакитної економіки як одного з напрямів відновлення, економічної трансформації та європейської інтеграції регіону.

«Для нас ці дві нагороди — значно більше, ніж визнання одного успішного проєкту. Це підтвердження того, що команда з Миколаєва спроможна професійно працювати в міжнародних консорціумах, створювати рішення, які отримують високу оцінку на європейському рівні, та бути повноцінним учасником формування майбутнього Чорноморського регіону. Блакитна економіка — один зі стратегічних напрямів, з яким ми пов’язуємо майбутнє Миколаєва та Миколаївщини. Для нас важливо не просто говорити про цей потенціал, а вже сьогодні включати регіон у міжнародні проєкти, професійні мережі та спільні чорноморські ініціативи. ecosySTEM показав, що така робота дає результати, які помічають і визнають на міжнародному рівні. Для нашої команди це сильний стимул рухатися далі», — зазначив виконавчий директор Української асоціації центрів підтримки бізнесу Артем Ващиленко.

Для УАЦПБ отримані нагороди — не фінальна точка, а підтвердження стратегічного напряму подальшої роботи: розвитку блакитної економіки, міжнародного партнерства та інноваційної екосистеми Миколаєва і Миколаївщини як невід’ємної частини європейського Чорноморського простору.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві визначили 3 дитячих STEM-проєкти, які будуть представлені на міжнародному фестивалі EcosySTEM (ФОТО)