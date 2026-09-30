30 вересня під час чергового масованого обстрілу України з боку РФ російський безпілотник порушив повітряний простір Молдови, після чого впав та вибухнув.

Про це повідомила поліція Молдови.

За даними правоохоронців, близько 05:40 до поліції надійшло перше повідомлення від очевидців, які помітили дрон, що летів на низькій висоті над Бендерами.

О 05:43 дрон упав за межами села Хирбовець Новоаненського району та здетонував.

За попередньою інформацією поліції, внаслідок вибуху постраждалих немає.

На місці інциденту працюють вибухотехніки та інші спецпідрозділи поліції. Експерти дослідять уламки безпілотника, встановлять його точний тип та з’ясують всі обставини порушення повітряного простору Молдови, повідомили у поліції.