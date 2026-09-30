Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок ворожої атаки на Миколаївщину загинув чоловік.

ГУ ДСНС України у Миколаївській області показали наслідки ворожих атак на область, передає Інше ТВ.

Згідно повідомлення рятувальників, внаслідок атаки ворожого БпЛА у селі Дмитрівка Куцурубської територіальної громади Миколаївського району зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено ще два житлові будинки та чотири господарські будівлі. Під час розбору завалів зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіло загиблого 56-річного чоловіка.

На місцях подій підрозділи ДСНС ліквідували пожежі, що виникли внаслідок обстрілів.

Крім того, у Миколаївському районі рятувальники ліквідували пожежу сухої трави на площі 2 га, яка виникла внаслідок ворожого удару.