Максимально дивний маневр виконав літак Boeing 737, який летів із Дубая до Тель-Авіва — спочатку борт подав сигнал лиха 7700, а потім код 7500, який використовується при можливому захопленні. Зв’язок із екіпажем було втрачено.

На літаку перебуває 150 ізраїльтян, пише Ynet. Всього на борту 180 пасажирів.

Boeing 737 MAX 8, який виконував рейс FZ1073 із Дубая до Тель-Авіва, під час польоту над Саудівською Аравією спочатку передав аварійний код 7700, а згодом на короткий час — 7500, який означає можливе незаконне втручання або захоплення літака.

Зв’язок з екіпажем було втрачено. Після цього літак змінив маршрут і почав віддалятися від Тель-Авіва. За даними трекерів, він знижувався приблизно до 14–15 тисяч футів, а згодом вирівняв висоту.

Ізраїль, за повідомленнями ЗМІ, підняв винищувачі для перехоплення лайнера.

Згодом борт, імовірно, почав повертатися у бік Дубая. Точна причина подачі сигналів 7700 і 7500 наразі невідома, а інформація про захоплення літака офіційно не підтверджена.