Ця інформація прозвучала на зустрічі делегації Повітряних Сил ЗС України з представниками компанії Lockheed Martin.

Керівник напрямку з розвитку спроможностей літаків F-16 Конор Мак Гуаєр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування F-16 у виконанні українських пілотів та усього наземного авіаційного персоналу, а також висловив наміри допомогти українцям підвищити спроможності наявної платформи.

За час війни в Україні пілоти F-16 мають значні успіхи у збитті повітряних цілей та авіаційних ударах по ворожих обʼєктах.

– Наші льотчики максимально ефективно застосовують наявні F-16 із обмеженим запасом боєкомплекту. Використовуючи різну номенклатуру озброєння, українські пілоти F-16 уже збили понад 3150 повітряних цілей: 666 крилатих ракет та близько 2500 БпЛА різних типів, завдали більше 650 авіаударів по наземних цілях противника, – зазначив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Разом з тим представники американської кампанії обговорили з українською делегацією перспективу переходу авіації Повітряних Сил на нові модифікації Fighting Falcon, зокрема F-16 Block 70/72.