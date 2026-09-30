Як повідомляло ІншеТВ, сьогодні зранку стало відомо, що Ймовірно захоплений Boeing 737 з 150 ізраїльтянами на борту

Версію про захоплення літака відкинуто: рейс flydubai до Тель-Авіва, що оголосив надзвичайну ситуацію, приземлився в аеропорту Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Times of Israel.



Рейс авіакомпанії flydubai з Дубая до Тель-Авіва, екіпаж якого подав сигнал про надзвичайну ситуацію, щойно приземлився в аеропорту Табук у Саудівській Аравії.

За даними ізраїльських джерел у сфері безпеки, інцидент, через який літак подав сигнал про «незаконне втручання» та загальний сигнал тривоги, ймовірно, стався внаслідок конфлікту між пілотами на борту.

Військові повідомляють, що начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір провів нараду щодо цього інциденту за участю вищого офіцерського складу, зокрема командувача ВПС генерал-майора Омера Тішлера, начальника Оперативного управління генерал-майора Іцика Коена та начальника Управління розвідки генерал-майора Шломі Біндера.