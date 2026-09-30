Український хайдайвер Олексій Пригоров здобув епічну перемогу на фінальному етапі Світової серії Red Bull Cliff Diving 2026 року, що відбувся в італійському місті Поліньяно-а-Маре.

39-річний українець стрибнув у море з 27-метрової скелі, виконавши чотири сальто вперед і два з половиною гвинти в положенні зігнувшись. Судді поставили 385,05 бала, що стало найвищою оцінкою всього турніру.

У боротьбі за перемогу Пригоров перевершив американця Джеймса Ліхтенштайна на 1,05 бала. Третє місце залишиллось за румуном Константіном Поповічем.

«Почуваюся неймовірно. Я був тут сім разів – двічі тренувався й п’ять разів змагався. Я мріяв піднятися на п’єдестал, але ніколи не міг уявити, що буду тут першим. Я люблю Поліньяно-а-Маре, і сьогодні сталося щось неймовірне», – сказав Пригоров про свою перемогу.

Перемогу серед жінок завоювала Моллі Карлсон з Канади з показником у 343,15 балів.

Хайдайвінг (і, зокрема, його екстремальний різновид кліфф-дайвінг) — це видовищний вид спорту, який полягає у стрибках у воду з надвисоких точок.

Він виріс із класичних стрибків у воду, але має кардинальні відмінності через екстремальні умови та величезні ризики.

Ключові особливості хайдайвінгу:

Запаморочлива висота: Чоловіки стрибають з висоти 27 метрів (це висота 9-поверхового будинку), а жінки — з 21 метра. Для порівняння, максимальна висота в олімпійських стрибках у воду становить лише 10 метрів.

Величезна швидкість: Під час польоту, який триває близько 3 секунд, спортсмен розганяється до 85 км/год.

Входження у воду: Хайдайвери входять у воду виключно ногами. Якщо влетіти у воду руками чи головою на такій швидкості, удар буде рівносильний падінню на бетон, що загрожує смертельними травмами або переломами. Для безпеки у місці приземлення обов’язково чергують водолази-рятувальники.

Природні локації (Кліфф-дайвінг): У серії Red Bull Cliff Diving спортсмени часто стрибають не зі штучних вишок, а з диких скель, історичних будівель, мостів або навіть балконів житлових будинків (як це було в Італії) прямо у відкрите море, річку чи озеро.

Сьогодні цей спорт офіційно визнаний Міжнародною федерацією плавання (World Aquatics), а Світова серія Red Bull є найпрестижнішим комерційним турніром у цьому виді спорту.

